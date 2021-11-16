У Києві на вулиці стріляли в чоловіка, поліція проводить спецоперацію
У вівторок, 16 листопада, у Святошинському районі Києва невідомий вистрілив у чоловіка
Про це повідомили в Нацполіції.
Інцидент стався на вул. Мельниченка. Невідомий з автомобіля вистрілив у чоловіка.
На місце події прибули медики, які надають потерпілому надають медичну допомогу.
Для розшуку та затримання зловмисника поліція проводтиь спеціальну операцію.
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