У Києві на вулиці стріляли в чоловіка, поліція проводить спецоперацію

Про це повідомили в Нацполіції.



Інцидент стався на вул. Мельниченка. Невідомий з автомобіля вистрілив у чоловіка.



На місце події прибули медики, які надають потерпілому надають медичну допомогу.



Для розшуку та затримання зловмисника поліція проводтиь спеціальну операцію.

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