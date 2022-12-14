На Луганщині у цивільних медзакладах окупанти лікують поранених вагнерівців
У Генштабі розповіли, що у цивільному шкірно-венерологічному диспансері в Луганську окупанти лікують поранених вагнерівців
Про це йдеться у вечірньому зведенні за 14 грудня.
"Ворог і далі використовує мережу цивільних закладів охорони здоров’я на тимчасово окупованій території для лікування поранених військовослужбовців та найманців приватних військових кампаній. Так, у місті Луганськ, на території міського шкірно-венерологічного диспансеру проходять лікування поранені представники ПВК Вагнера", - йдеться у повідомленні.
- Нещодавно у Новоайдарі Збройні Сили України знищили 15 росіян, а на Запоріжжі - склад боєприпасів та поранили близько 100 окупантів.
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