На Луганщині українські прикордонники відбили четверту атаку росіян, убили кількох окупантів і взяли в полон іще одного
На Луганщині українські прикордонники відбили четвертий наступ окупантів, убили кількох росіян і взяли в полон пораненого російського артилериста
Про це повідомили в ДПСУ.
"Це уже була четверта спроба наступу рашистів", - розповів український офіцер.
Окупанти намагалися непомітно підійти до позицій українців. Прикордонники відкрили по них вогонь, від чого росіяни стали розбігатися, потрапляючи під кулі.
"Кілька загарбників залишилися піддобрювати український чорнозем, а один поранений благав не стріляти і здався. Полонений, уродженець Стаханова, зізнався, що з 2019 року служить артилеристом. Чи причетний він до обстрілів мирних українців, ще з’ясовуватимуть", - зауважили в ДПСУ.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.85
-
EUR
Купівля 31.79Продаж 32.6
- Актуальне
- Важливе