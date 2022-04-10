На Луганщині українські прикордонники відбили четверту атаку росіян, убили кількох окупантів і взяли в полон іще одного

Про це повідомили в ДПСУ.



"Це уже була четверта спроба наступу рашистів", - розповів український офіцер.



Окупанти намагалися непомітно підійти до позицій українців. Прикордонники відкрили по них вогонь, від чого росіяни стали розбігатися, потрапляючи під кулі.



"Кілька загарбників залишилися піддобрювати український чорнозем, а один поранений благав не стріляти і здався. Полонений, уродженець Стаханова, зізнався, що з 2019 року служить артилеристом. Чи причетний він до обстрілів мирних українців, ще з’ясовуватимуть", - зауважили в ДПСУ.



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