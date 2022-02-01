На Луганщині військові провели навчання з аеромедичної евакуації поранених

Про це повідомляє пресслужба оперативно-тактичного угрупування "Північ".



Зазначено, що до навчань залучали бойових медиків, які відпрацьовували надання допомоги під вогнем противника, порядок сортування поранених, вивантаження з санітарних машин та їх завантаження у вертоліт для аеромедичної евакуації.



Також військові тренувались працювати з різноманітним медичним обладнанням.



"Кожен бойовий медик повинен чітко засвоїти алгоритм роботи та вміти використовувати переваги санітарної авіації для порятунку життя поранених воїнів. Тож під час навчань особливу увагу приділяли саме вмінню правильно вибрати місце для приземлення санітарного вертольота, порядку установки стійок та правилам ведення радіообміну з застосуванням сучасних засобів зв’язку", - повідомв начальник військово-медичної групи ОТУ "Північ" полковник медичної служби Михайло Ладанай.



Він уточнив, що аеромедична евакуація в районі проведення операції Об’єднаних сил нерідко є єдиним способом своєчасного доправлення поранених до лікувальних закладів.



"Стан пораненого не завжди дозволяє використати інші види транспорту та й відлік часу може йти на хвилини. Тож тренуванням особового складу медичної служби під час евакуації санітарним транспортом приділяється особлива увага. Наші медики вкотре підтвердили хороший рівень підготовки, як в питаннях надання медичної допомоги, так і взаємодії з екіпажем санітарного гвинтокрилу", - розповів військовий медик.



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