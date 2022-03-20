На Луганщині всі населені пункти постраждали від окупантів, цілі вулиці непридатні для життя, - Гайдай
На Луганщині росіяни завдали руйнувань усім населеним пунктам і вбили 66 людей
Про це це заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"На Луганщині немає жодного населеного пункту, який би не постраждав від росіян. Наші міста тепер багатоповерхові руїни, кожен район як з фільмів жахів. Цілі квартали та вулиці непридатні до життя", - ззазначив він.
Сергій Гайдай зауважив, що деякі мешканці стали вдруге переселенцями через війну РФ проти України.
"Загиблі…орки занапастили 66 життів, а скільки досі лежать в місцях стрілянини…Скількох ми не можемо по-людськи поховати", - наголосив він.
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