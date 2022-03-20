На Луганщині всі населені пункти постраждали від окупантів, цілі вулиці непридатні для життя, - Гайдай

Про це це заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.



"На Луганщині немає жодного населеного пункту, який би не постраждав від росіян. Наші міста тепер багатоповерхові руїни, кожен район як з фільмів жахів. Цілі квартали та вулиці непридатні до життя", - ззазначив він.



Сергій Гайдай зауважив, що деякі мешканці стали вдруге переселенцями через війну РФ проти України.



"Загиблі…орки занапастили 66 життів, а скільки досі лежать в місцях стрілянини…Скількох ми не можемо по-людськи поховати", - наголосив він.



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