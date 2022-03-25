На Луганщині ввели режим світломаскування

Про це передає Луганська ОВА.



"Розпорядженням очільника Луганщини Сергія Гайдая від 25 березня 2022 року №117 "Про заходи правового режиму воєнного стану" на території області на період дії воєнного стану встановлено спеціальний режим світломаскування - щоденно з 17:00 до 7:00", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підприємства, установи, організації, ФОП, фізичні особи зобов'язані дотримуватися спеціального режиму шляхом:

вимкнення вуличного освітлення;

вимкнення освітлення територій, будівель, споруд та будинків, а також вимкнення підсвічування рекламних вивісок, банерів та білбордів, вітрин та вивісок;

вимкнення світла в будинках та довкола них, зашторювання вікон.

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