На Луганщині з населених пунктів Гірської громади впродовж двох днів евакуювали понад 100 осіб, - Гайдай

Про це повідомляє голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.



За попередніми даними, за останні дві доби з населених пунктів Гірської громади було евакуйовано понад 100 місцевих жителів.

За 27 квітня було успішно вивезено у більш безпечні регіони 54 місцевих жителів. Ще 47 забрали з-під ворожих обстрілів сьогодні.

Крім того, евакуаційному транспорту вдалося прорватися у Тошківку та Оріхове, де наразі ведуться активні бойові дії. Звідти вдалося транспортувати 9 місцевих жителів.



Також від учорашньої доби більшість міст Гірської громади залишаються без світла, води та мобільного звʼязку. За словами Гайдая, ця ситуація навряд чи зміниться до завершення війни.



Нагадаємо, що 28 квітня з Лисичанська, Попасної та Сєвєродонецька евакуювали 73 людей