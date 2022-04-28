На Луганщині з населених пунктів Гірської громади впродовж двох днів евакуювали понад 100 осіб, - Гайдай
На Луганщині з населених пунктів Гірської громади впродовж двох днів успішно транспортували в більш безпечні регіони понад 100 осіб
Про це повідомляє голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.
За попередніми даними, за останні дві доби з населених пунктів Гірської громади було евакуйовано понад 100 місцевих жителів.
За 27 квітня було успішно вивезено у більш безпечні регіони 54 місцевих жителів. Ще 47 забрали з-під ворожих обстрілів сьогодні.
Крім того, евакуаційному транспорту вдалося прорватися у Тошківку та Оріхове, де наразі ведуться активні бойові дії. Звідти вдалося транспортувати 9 місцевих жителів.
Також від учорашньої доби більшість міст Гірської громади залишаються без світла, води та мобільного звʼязку. За словами Гайдая, ця ситуація навряд чи зміниться до завершення війни.
- Нагадаємо, що 28 квітня з Лисичанська, Попасної та Сєвєродонецька евакуювали 73 людей
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.04
Купівля 31.04Продаж 32.02
-
EUR
Купівля 32.67Продаж 33.86
- Актуальне
- Важливе