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Головна війна з Росією На Луганщині за добу росіяни 18 разів обстріляли житлові масиви та школи, троє людей загинуло

На Луганщині за добу росіяни 18 разів обстріляли житлові масиви та школи, троє людей загинуло

2 травня, 2022 понедiлок
09:02
війна з Росією

На Луганщині за добу російські окупанти 18 разів обстріляли житлові масиви населених пунктів, троє людей загинуло

Про це повідомляє голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

За попередніми даними, на Луганщині унаслідок ворожих обстрілів постраждало троє місцевих жителів. Ще троє загинули.

Під час щільного обстрілу росіянами міста Золоте, що сталося о 20:00 1 травня, поранення отримав зокрема хлопець 2010 року народження. Крім нього загинула ще одна місцева жителька, ще одна особа отримала поранення.

Також серед загиблих двоє мешканців з Лисичанська та Попасної. Осколкове поранення отримав житель Лисичанська.

"Надважка доба. Потужні тривалі обстріли завадили повноцінній евакуації. Троє загиблих, багато зруйнованого житла. Щонайменше 12 будинків знищено в Оріховому, чотири – в Гірському", - коментує Гайдай.

Крім того, за його словами, у Лисичанську внаслідок обстрілів згоріла старовинна будівля багатопрофільної гімназії, яка була частиною Бельгійської спадщини міста.
Також пошкоджено декілька житлових будинків. Зокрема у Сєвєродонецьку – шість багатоповерхівок, п’ять з яких розташовані поруч.

Офіційно зафіксовано пошкодження 28 будинків, масштаб реальних пошкоджень може бути ширшим. 


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Новини
Луганщина
Луганська ОДА
Сергій Гайдай
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