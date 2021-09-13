На Луганщині зловмисник підробляв COVID-тести для жителів ОРДЛО
Житель Луганщини продавав громадянам довідки із негативним результатом на COVID-19 без проходження відповідних досліджень
Про це передає пресслужба поліції.
Зазначається, 59-річний чоловік в Інтернеті пропонував послуги з виготовлення тестів на COVID-19 і COVID-сертифікатів.
"Підроблені документи він продавав мешканцям тимчасово окупованих територій для перетину КПВВ. Клієнти не проходили жодних лабораторних досліджень, а лише надавали свої дані для оформлення довідок", - йдеться в повідомленні.
Зловмисник використовував підроблені печатки одного з медичних центрів. Вартість одного такого тесту становила 500 грн. Щомісячний прибуток правопорушника становив близько 300 тис. грн.
Правоохоронці в ході огляду автомобіля фігуранта виявили підроблені медичні довідки з даними інших громадян, - йдеться в повідомленні.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.62
Купівля 26.62Продаж 26.84
-
EUR
Купівля 31.3Продаж 31.68
- Актуальне
- Важливе