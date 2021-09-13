На Луганщині зловмисник підробляв COVID-тести для жителів ОРДЛО

Про це передає пресслужба поліції.

Зазначається, 59-річний чоловік в Інтернеті пропонував послуги з виготовлення тестів на COVID-19 і COVID-сертифікатів.

"Підроблені документи він продавав мешканцям тимчасово окупованих територій для перетину КПВВ. Клієнти не проходили жодних лабораторних досліджень, а лише надавали свої дані для оформлення довідок", - йдеться в повідомленні.

Зловмисник використовував підроблені печатки одного з медичних центрів. Вартість одного такого тесту становила 500 грн. Щомісячний прибуток правопорушника становив близько 300 тис. грн.

Правоохоронці в ході огляду автомобіля фігуранта виявили підроблені медичні довідки з даними інших громадян, - йдеться в повідомленні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.





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