Про це інформують в фейсбуці Командування Повітряних сил ЗСУ.

"10 серпня на Луганському та Харківському напрямках підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил збито два російські безпілотні апарати оперативно-тактичного рівня", - йдеться в повідомленні.

Крім, того, під прикриттям винищувачів авіація наших захисників завдала понад десять групових ударів по скупченню рашистів, озброєння та військової техніки армії РФ.

Загалом з 24 лютого до 11 серпня окупанти втратили близько 43 тис. військових, 1846 танків, 974 системи артилерії й 772 безпілотники.

11 серпня українські десантники показали, як знищили зі "скіфа" БМП окупантів на Херсонщині.

10 серпня, артилерійські підрозділи ВМС знищили близько 10 окупантів, КамАЗи та гаубиці.

Військові 22-го ОМБ показали, як знищили російський плавучий бронетранспортер із міномета "Волошка".

Бійці 71-ї окремої єгерської бригади вполювали на фронті нову здобич. Цього разу вони знищили взводний опорний пункт та бронетехніку окупантів.

Військовослужбовці 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила у фото показали частину буденної роботи їхніх танкістів.

10 серпня український військовий Мирон Дмитрик показав, як бійці 102 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ знищили російську БМП.

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