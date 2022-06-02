На Львівщині Укрзалізниця скасувала на 5 днів деякі потяги
Укрзалізниця з технічних причин скасовує курсування поїзда №829/830 Львів - Ужгород в певні дати
Про це повідомляють на телеграм-каналі Укрзалізниці.
В напрямку Львів - Ужгород поїзд не курсуватиме 2, 3, 4 та 5 червня. В напрямку Ужгород - Львів поїзд не курсуватиме 2, 3, 4, 5 та 6 червня.
З 2 по 5 червня поїзд № 6187 сполученням Львів – Мукачево курсуватиме за діючим розкладом на дільницях Львів – Стрий та Сколе – Мукачево. На дільниці Стрий – Сколе не курсуватиме;
у вказаний період поїзд №6189/6507 сполученням Львів – Лавочне – Чоп курсуватиме за розкладом на дільницях Львів – Стрий та Лавочне – Чоп;
поїзд № 6155 Львів – Лавочне курсуватиме за розкладом на дільницях Львів – Стрий та Сколе – Лавочне;
поїзд №6156 Лавочне – Львів курсуватиме за розкладом на дільницях Лавочне – Сколе та Стрий – Львів;
поїзд № 6506 сполученням Мукачево – Стрий курсуватиме лише до ст. Сколе;
поїзд № 6502/6166 Чоп – Лавочне – Львів курсуватиме на дільницях Чоп – Лавочне та Стрий – Львів.
При цьому, зі Стрия поїзд вирушатиме об 11:30, прибуття до Львова о 13:10.
- Нагадаємо, ввечері 1 червня у Львівській області пролунали вибухи. Авіаудар був по об'єкту транспортної інфраструктури.
- Укрзалізниця попередила про затримку 13 поїздів через обстріли інфраструктури на Львівщині
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