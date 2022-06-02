Укрзалізниця попередила про затримку 13 поїздів через обстріли інфраструктури на Львівщині
Через обстріли транспортної інфраструктури на Львівщині затримуються поїзди та буде обмежено курсування деяких приміських електричок
Про це повідомила Укрзалізниця у телеграм.
Рух ушкодженою ділянкою було частково відновлено, вимушені затримки поки що зберігаються для поїздів:
- №37 Ужгород — Одеса
- №135 Чернівці — Одеса
- №26 Одеса — Рахів
- №50 Трускавець — Київ
- №82 Ужгород — Київ
- №46 Харків — Ужгород
- №17 Харків— Львів
- №56 Рахів — Київ
- №77 Ковель — Одеса
- №36 Одеса — Перемишль
- №716 Перемишль — Київ
- №119 Запоріжжя — Львів
Раніше зазначалось, що в результаті обстрілу інфраструктури у Стрийському районі Львівської області були затримки низки поїздів.
Зокрема, йшлося про потяги сполученням:
- № 6 Івано-Франківськ — Запоріжжя
- № 18 Львів — Харків
- № 37 Ужгород — Одеса
- № 13 Київ — Солотвино
- № 45 Ужгород — Харків
- № 96 Рахів — Київ
- № 95 Київ — Рахів
- № 1 Івано-Франківськ — Харків
- № 43 Івано-Франківськ — Київ
- № 14 Солотвино — Київ
- № 38 Одеса — Ужгород
- № 25 Рахів — Одеса
- № 29 Київ — Ужгород
Крім того, 2 червня до станції Стрий буде обмежено маршрути декількох приміських поїздів:
- № 6155 Львів — Лавочне
- № 6187 Львів — Мукачево
- № 6189 Львів — Лавочне Чоп (у зворотному напрямку — до ст. Лавочне)
Не курсуватиме 2 червня й потяг сполученням № 829/830 Львів — Ужгород — Львів, повідомляє УЗ.
Для пасажирів, які ще слідують зміненим маршрутом до Ужгорода, буде можливість пересісти по ст. Ужгород на приміськи поізди ділянки Ужгород — Чоп — Мукачево — Воловець.
В Укрзалізниці підкреслили, що ситуація повністю контрольована, небезпеки для пасажирів та руху поїздів немає, наслідки пошкоджень ліквідовуються.
Для пасажирів потягів із найбільшими затримками залізниця з партнерами організовує безкоштовне гаряче харчування на крупних станціях, зазначили у перевізника.
- 1 червня Росія завдала ракетного удару по транспортній інфраструктурі на Львівщині, через що, за попередніми даними, поранено п'ятеро людей.
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