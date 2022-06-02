Укрзалізниця попередила про затримку 13 поїздів через обстріли інфраструктури на Львівщині

Про це повідомила Укрзалізниця у телеграм.

Рух ушкодженою ділянкою було частково відновлено, вимушені затримки поки що зберігаються для поїздів:

№37 Ужгород — Одеса

№135 Чернівці — Одеса

№26 Одеса — Рахів

№50 Трускавець — Київ

№82 Ужгород — Київ

№46 Харків — Ужгород

№17 Харків— Львів

№56 Рахів — Київ

№77 Ковель — Одеса

№36 Одеса — Перемишль

№716 Перемишль — Київ

№119 Запоріжжя — Львів

Раніше зазначалось, що в результаті обстрілу інфраструктури у Стрийському районі Львівської області були затримки низки поїздів.

Зокрема, йшлося про потяги сполученням:

№ 6 Івано-Франківськ — Запоріжжя

№ 18 Львів — Харків

№ 37 Ужгород — Одеса

№ 13 Київ — Солотвино

№ 45 Ужгород — Харків

№ 96 Рахів — Київ

№ 95 Київ — Рахів

№ 1 Івано-Франківськ — Харків

№ 43 Івано-Франківськ — Київ

№ 14 Солотвино — Київ

№ 38 Одеса — Ужгород

№ 25 Рахів — Одеса

№ 29 Київ — Ужгород

Крім того, 2 червня до станції Стрий буде обмежено маршрути декількох приміських поїздів:

№ 6155 Львів — Лавочне

№ 6187 Львів — Мукачево

№ 6189 Львів — Лавочне Чоп (у зворотному напрямку — до ст. Лавочне)

Не курсуватиме 2 червня й потяг сполученням № 829/830 Львів — Ужгород — Львів, повідомляє УЗ.

Для пасажирів, які ще слідують зміненим маршрутом до Ужгорода, буде можливість пересісти по ст. Ужгород на приміськи поізди ділянки Ужгород — Чоп — Мукачево — Воловець.



В Укрзалізниці підкреслили, що ситуація повністю контрольована, небезпеки для пасажирів та руху поїздів немає, наслідки пошкоджень ліквідовуються.



Для пасажирів потягів із найбільшими затримками залізниця з партнерами організовує безкоштовне гаряче харчування на крупних станціях, зазначили у перевізника.

1 червня Росія завдала ракетного удару по транспортній інфраструктурі на Львівщині, через що, за попередніми даними, поранено п'ятеро людей.

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