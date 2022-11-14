На Мелітопольщині окупанти розшукують чоловіків по домівках, щоб змусити рити окопи, а надалі - воювати, - мер Федоров
Міський голова Мелітополя розповів, що в тимчасово окупованому районі армія Росії розшукує чоловіків, аби змусити копати окопи й воювати у них же
Про це інформує в телеграмі міський голова Мелітополя Іван Федоров.
"Рашисти намагаються змусити чоловіків тимчасово окупованої Мелітопольщини рити окопи, щоб потім залишити їх в цих окопах воювати за армію РФ", - пише Федоров.
Мер написав, що рашисти спочатку намагались підкупити мирних жителів - оголосили про набір чоловіків для "будівельних робіт". За це пропонували 80 тис. рублів на місяць, що є нереальним для самих росіян: "При тому, що навіть своїх мобілізованих військових часто залишають без зарплатні".
Українці не погоджувалися співпрацювати з окупантами, після цього армійці почали обходити будинки у селах Мелітопольського району: шукаю чоловіків і змушують їх працювати на Росію.
"На жаль, це приклад чергового терору від рашистів. Розуміємо, що недолугій росармії потрібна не лише безкоштовна робоча сила, а й гарматне м’ясо, яке вони в перших рядах пустять на забій", - додав Федоров.
- Нагадаємо: 13 листопада з центральної площі Мелітополя зник російський прапор, окупаційна влада заявляє, що це "профілактичні роботи".
- Тоді ж колишній командувач американськими військами у Європі Бен Ходжес заявив, що вже у січні 2023 українські військові звільнять Мелітополь та Маріуполь.
- Мелітополь перетворюють на військову базу росіян. Нові колони з окупантами прибувають, місто укріплюють, рашисти живуть у цивільних приміщеннях та розміщують техніку в житлових районах.
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