Про це інформує в телеграмі міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Рашисти намагаються змусити чоловіків тимчасово окупованої Мелітопольщини рити окопи, щоб потім залишити їх в цих окопах воювати за армію РФ", - пише Федоров.

Мер написав, що рашисти спочатку намагались підкупити мирних жителів - оголосили про набір чоловіків для "будівельних робіт". За це пропонували 80 тис. рублів на місяць, що є нереальним для самих росіян: "При тому, що навіть своїх мобілізованих військових часто залишають без зарплатні".

Українці не погоджувалися співпрацювати з окупантами, після цього армійці почали обходити будинки у селах Мелітопольського району: шукаю чоловіків і змушують їх працювати на Росію.

"На жаль, це приклад чергового терору від рашистів. Розуміємо, що недолугій росармії потрібна не лише безкоштовна робоча сила, а й гарматне м’ясо, яке вони в перших рядах пустять на забій", - додав Федоров.