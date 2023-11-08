На Мелітопольському напрямку ворог шукає слабкі місця в обороні ЗСУ, - військовослужбовець Бурлик

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ситуація досить динамічна, суть її в тому, що відбуваються наступальні дії поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Вербова та в напрямку Новопрокопівки, Копані. Якихось штурмових дій з технікою, комбінованими способами, Збройні Сили України не використовують, оскільки це досить велика небезпека. Відбувається штурм посадки за посадкою, метр за метром", - розповів військовий.

За його даними, рашисти активізували повноцінні контратаки та багато груп ворожих "шторм Z".

"Тобто зеків, які активно кидаються в бойові дії. На всій лінії напрямку їх підсипали, вони намагаються знайти слабкі місця в обороні Збройних Сил України. Не вистачає, звичайно, ні повітря, ні боротьби з авіацією ворожою, оскільки це дуже велика небезпека керовані авіабомби, бо їх у ворога є дуже багато і готові валити не тільки по ВОПі (Відділ особливого призначення, - ред.), але й зафіксовані українські пілоти - КАБами та іншим", - пояснює Бурлик.

Водночас російські окупанти по всій лінії фронту Мелітопольського напрямку використовують ворожі екіпажі FPV-дронів, які передають відео в реальному часі.

"Такі тенденції є не хороші. Вони мають досить великі запаси FPV. Вони використовують різні тактики, це також велика небезпека, потрібно багато окоп них РЕБів та портативних аби убезпечити життя Збройних Сил України, солдатів", - додав він.