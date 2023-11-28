На Мелітопольському напрямку ворог влаштовує пастки ЗСУ, - боєць "Легіону Свободи"
Боєць "Легіону Свободи" Костянтин Денисов зазначив, що іноді росіяни навмисно відходять з позицій, щоб затягнути наші підрозділи у пастку
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"На Мелітопольському напрямку є тактичні успіхи ЗСУ, які пов'язані з багатьма факторами. І насамперед - це героїзм штурмової піхоти, класна робота артилерії та аеророзвідка. Нещодавно Сили оборони зайняли вигідні позиції на цьому напрямку, але просування дається дуже важкою ціною. Тому що ворог постійно гатить з артилерії та намагається контратакувати. Також у противника значно покращилася ситуація з FPV дронами, якими ворог притискає нашу піхоту й полює за нашою технікою", - зауважив Денисов.
Боєць "Легіону Свободи" також додав, що іноді росіяни можуть навмисно відійти з позицій, щоб затягнути наші підрозділи у пастку.
"Ворог підлий і підступний. Нещодавно наші хлопці потрапили у пастку й дивом вийшли з неї. Росіяни нібито залишили позиції, наші зайшли туди, а у ворога там вже все пристріляно. Наразі окупанти влаштовують багато пасток, тому що розуміють, що в лоб нас не візьмуть", - наголосив Денисов.
- Протягом доби 27 листопада на фронті відбулося 79 бойових зіткнень. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.
- У районі тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області сили спротиву влаштували перестрілку з кадирівцями і підірвали їхній автомобіль.
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