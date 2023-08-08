Про це він повідомив в етері Еспресо.

"На Мелітопольському та Бердянському напрямках зараз триває наступальна операція Сил оборони України. Українські воїни впевнено нищать ворога і рухаються вперед. За минулу добу було знищено понад 250 ворогів, як вбитими, так і пораненими. У районі Роботиного тривають запеклі бої. Противник намагається постійно контратакувати, підтягує свої резерви з інших напрямків. До контратак ворог залучає не тільки регулярні війська, а й свої спецпідрозділи, які діють малими групами", - зауважив полковник.

Сергій Кузьмін розповів, що протягом тривалого часу наші Сили оборони надійно захищають Авдіївський та Мар'їнський напрямки, впевнено стримують війська армії РФ. Ворог не полишає своїх намірів захопити Донецьку область у межах її адмінкордонів.