На Миколаїв іде російська техніка двома напрямками, - голова ОВА
Війська РФ уже на підступах до Миколаєва
Про це заявив голова ОВА Віталій Кім у відеозверненні.
"Готуйтеся, сьогодні йдуть орки, нападають - велика колона техніки по двом напрямкам вже на підході", - сказав він.
Кім закликав чоловіків готуватися.
"Палити їх чим завгодно, жінки - вдома, вони (росіяни, - ред) боягузи - коли бачать опір, зразу тікають. Дивимось, зустрічаємо", - заявив голова ОВА.
"Виходьте, мужики, давайте ми наваляємо", - підсумував він.
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