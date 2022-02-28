На Миколаїв іде російська техніка двома напрямками, - голова ОВА

Про це заявив голова ОВА Віталій Кім у відеозверненні.



"Готуйтеся, сьогодні йдуть орки, нападають - велика колона техніки по двом напрямкам вже на підході", - сказав він.



Кім закликав чоловіків готуватися.



"Палити їх чим завгодно, жінки - вдома, вони (росіяни, - ред) боягузи - коли бачать опір, зразу тікають. Дивимось, зустрічаємо", - заявив голова ОВА.



"Виходьте, мужики, давайте ми наваляємо", - підсумував він.



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