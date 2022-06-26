На Миколаївщині і Херсонщині окупанти викрадають родичів українських військових

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Противник в нашій операційній зоні переважно продовжує оборонні дії, нових ударних угруповань не створює, намагається виснажити наші війська ракетно-артилерійськими та мінометними обстрілами. Протягом доби збільшено щільність обстрілів майже в 1,5 рази. Крім того, по наших позиціях ворог наніс 4 авіаційні удари, а проти нашої авіації застосував керовану ракету “повітря-повітря”, - йдеться у звіті.

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