На Миколаївщині і Херсонщині окупанти викрадають родичів українських військових
Російські загарбники викрадають родичів українських військових на тимчасово окупованих територіях Миколаївської і Херсонської областей
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
"Противник в нашій операційній зоні переважно продовжує оборонні дії, нових ударних угруповань не створює, намагається виснажити наші війська ракетно-артилерійськими та мінометними обстрілами. Протягом доби збільшено щільність обстрілів майже в 1,5 рази. Крім того, по наших позиціях ворог наніс 4 авіаційні удари, а проти нашої авіації застосував керовану ракету “повітря-повітря”, - йдеться у звіті.
Ситуація на Миколаївщині та Херсонщині
Російські окупанти викрадають родичів українських військових, у тому числі й дітей. Особисті дані їх знаходять в захоплених адмінбудівлях або за допомогою колаборантів.
Волонтери намагаються налагодити поставку ліків, товарів першої необхідності в окуповані громади, але наражаються на обстріли окупантів.
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