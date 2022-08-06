На Миколаївщині росіяни обстріляли Березнегувате: загинула пенсіонерка, поранено ще 5 цивільних
На Миколаївщині 6 серпня росіяни обстріляли з артилерії Березнегувате, убили пенсіонерку та поранили ще 5 мирних мешканців
Про це повідомила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва в телеграмі.
Вона зазначила, що російські обстріли тривають майже по всій лінії фронту вздовж адмінмеж Миколаївської й Херсонської областей.
"Артилерією обстріляне смт Березнегувате. В результаті - 5 людей поранено. На жаль, є загибла - пенсіонерка, яка все життя пропрацювала медсестрою (...) Присвятивши усе життя допомозі людям, жінка загинула від ракет "освабодителей из руського мира"", - наголосила Ганна Замазєєва.
- 5—6 серпня на Миколаївщині окупанти поранили 21 людину, обстріляли будинки та спричинили загорання пожнивних залишків, сухої трави та лісосмуги.
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