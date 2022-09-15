English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна воєнні злочини Росії На Миколаївщині російські окупанти за пів року вбили понад 400 мирних жителів, серед них 11 дітей

На Миколаївщині російські окупанти за пів року вбили понад 400 мирних жителів, серед них 11 дітей

15 вересня, 2022 четвер
15:28
воєнні злочини Росії На Миколаївщині за добу від обстрілів окупантів поранено чотири людини

За пів року армія РФ убила в Миколаївській області 436 мирних жителів, серед них 11 дітей

Про це під час брифінгу в Медіацентрі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"За пів року російської повномасштабної агресії, на Миколаївщині постраждало 1613 осіб постраждало, з них 436 загинуло, в тому числі – 11 дітей", - сказав Кім.

Повідомляється, що пошкоджені майже 11 тисяч об’єктів інфраструктури, з них понад 7 тисяч – житловий фонд, це багатоповерхівки та приватні домівки.  

"Дуже пошкоджено було Миколаїв, лише позавчора було близько 10 ракет С-300 і вони майже всі влучили у якісь будівлі", - додав очільник області.

Наразі проблеми з електропостачанням в 95 населених пунктах регіону. Здебільшого це Баштанський та Миколаївський райони, адже вони знаходяться найближче до бойових дій. 

  • 11 вересня, російська армія завдала ракетного удару по Миколаївській області, пошкоджено понад 40 будинків, газопровід, адмінбудівлю та магазини. Поранено п'ятьох людей, серед них дитина.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

російська армія
Миколаївщина
війна з Росією
окупанти
Читайте також:
Ірина Геращенко
13 вересня, 2022 вiвторок
Ірина Геращенко: "Включення депутатів від ОПЗЖ і партії Шарія в ефір марафону – це повзуча легалізація проросійських сил"
Зеленський
15 вересня, 2022 четвер
Володимир Зеленський потрапив у ДТП, справу розслідують правоохоронці
Путін
14 вересня, 2022 середа
Путін вже готовий визнати та прийняти поразку РФ у війні з Україною, - ISW
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.89
    Купівля 39.89
    Продаж 40.76
  • EUR
    Купівля 39.6
    Продаж 40.75
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
15 вересня
16:29
генпрокуратура
До 14 років за ґратами з конфіскацією майна: суд виніс вирок ватажку штурмової роти "ЛНР"
16:17
Піротехніки з Прикарпаття
Ворог замінував на Харківщині все що міг, є випадки підриву мирних людей, – голова ОВА
16:07
Росія отримала "червоний прапорець". Авіакомпанії РФ опинились у списку небезпеки цивільних польотів
16:07
Анналена Бербок
Глава МЗС Німеччини закликала не баритися з передачею бойових танків Україні
16:05
Ексклюзив
Євроcoюз ЄС
Україна на сьогодні вже отримала 50% обіцяної фінансової допомоги, - нардепка Южаніна
16:02
м'ясо птиці
Українці надають перевагу м'ясу птиці, а яловичину майже не їдять, - Мінагрополітики
15:59
Bitcoin
Україна потрапила у трійку світових лідерів з використання криптоактивів у 2022 році
15:48
Судовий вирок
Безплатно здавав в оренду приміщення міністерства: ексдержсекретарю МЗС оголосили підозру у службовій недбалості
15:43
Ексклюзив
путін шойгу автомат
Військове керівництво РФ розлючує своїх солдатів, щоб вони вирвали зубами хоч якийсь успіх, - керівниця пресцентру ОК "Південь" Гуменюк
15:32
Пінгвіни
Припливли "на розвідку": на станцію "Академік Вернадський" повернулися пінгвіни
15:25
Єврокомісія
Європарламент надасть Україні 5 млрд євро макрофінансової допомоги
15:11
Марія Захарова
РФ пригрозила США "наслідками" у разі поставок Україні ракет більшої дальності
15:06
Ексклюзив
на фото: танки
Останні дії російської армії вже нагадують агонію, - нардеп Наливайченко
14:30
Норвегія
Норвегія допоможе знизити ціни на газ в Євросоюзі
14:30
кінофест
Одеський міжнародний кінофестиваль оголосив національну конкурсну програму
14:30
Оновлено
Зеленський
Володимир Зеленський потрапив у ДТП, справу розслідують правоохоронці
14:20
окупанти Мелітополь
У тимчасово окупованому Мелітополі пролунали два гучні вибухи, - мер
14:17
Ексклюзив
на фото: Роман Костенко
Переговори з Росією можливі тільки після звільнення всіх територій України, - полковник СБУ Костенко
14:11
СБУ
На звільненій від загарбників Харківщині затримали 16 "посадовців" окупаційної влади
14:09
Світовий банк
Світовий банк назвав суму допомоги, наданої Україні від початку повномасштабної війни
14:06
на фото: Володимир Зеленський і Урсула фон дер Ляєн
Зеленський нагородив Урсулу фон дер Ляєн орденом Ярослава Мудрого
13:58
Оновлено
Ракетний удар
Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу: пошкоджено промислове підприємство
13:52
обстріл
Пів сотні прильотів: окупанти обстріляли Сумщину з території РФ
13:49
потяг з зерном зійшов з рейок
У Румунії потяг з українським зерном зійшов з рейок: поліція допускає диверсію
13:44
Військова журналістика
"Прагнемо показати злочини, скоєні РФ проти медіа": у Вільнюсі відкриється фотовиставка українських воєнкорів
13:44
Латвія
Латвія розгляне обмеження російської мови у громадському спілкуванні та рекламі
13:36
Аналітика
Віталій Портников
Швеція голосує за ультраправих
13:32
Наталка Діденко
Спека, дощі та тумани: синоптик Наталка Діденко розповіла про погоду в Україні 16 вересня
13:30
ЄІБ
ЄІБ надав Україні €500 млн негайної допомоги: на що підуть кошти
13:07
Зеленський
Вдячний за солідарність з Україною: Зеленський через відеозв’язок поспілкувався з британським актором Камбербетчем
13:02
символи "Z" на будівлі волонтерського центру в Бареселоні
У Барселоні волонтерський центр розмалювали проросійськими символами "Z"
12:57
на фото: маршрут із Харкова
Укравтодор показав маршрут, яким цивільні можуть безпечно дістатися до деокупованих територій Харківщини: схема руху
12:47
паспорт лнр
"Ви ніхто і звати вас ніяк": РФ не визнає паспорти "Л/ДНР" та не пускає їхніх власників на свою територію, - розвідка
12:44
Ексклюзив
війська рф
Ми переходимо до іншого періоду війни, у якому російська армія намагається будувати оборону, - Згурець
12:37
ЗСУ
На полігоні в Полтавській області 15 вересня проведуть тренувальний підрив: лунатимуть вибухи
12:36
Зимова форма для ЗСУ
Від імені нардепа у швейного підприємства вимагали безкоштовно пошити 5 тис. комплектів зимової форми для війська
12:30
Німеччина уряд
Німеччина виділила Раді Європи 10 млн євро, щоб закрити дірку в бюджеті після виходу Росії
12:29
на фото: зернове судно
"Зернова ініціатива": 15 вересня з українських портів вийдуть 11 суден з 240 тис. тонн зерна на бортах
12:23
У деокупованих Ізюмі та Куп'янську ДБР затримало трьох колаборантів, з них двоє – колишні правоохоронці
12:19
На Харківщині прикордонники звільнили підлітків, яких росіяни тримали в підвалі
На Харківщині прикордонники звільнили підлітків, яких росіяни тиждень тримали в підвалі
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV