На Миколаївщині російські окупанти за пів року вбили понад 400 мирних жителів, серед них 11 дітей
За пів року армія РФ убила в Миколаївській області 436 мирних жителів, серед них 11 дітей
Про це під час брифінгу в Медіацентрі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"За пів року російської повномасштабної агресії, на Миколаївщині постраждало 1613 осіб постраждало, з них 436 загинуло, в тому числі – 11 дітей", - сказав Кім.
Повідомляється, що пошкоджені майже 11 тисяч об’єктів інфраструктури, з них понад 7 тисяч – житловий фонд, це багатоповерхівки та приватні домівки.
"Дуже пошкоджено було Миколаїв, лише позавчора було близько 10 ракет С-300 і вони майже всі влучили у якісь будівлі", - додав очільник області.
Наразі проблеми з електропостачанням в 95 населених пунктах регіону. Здебільшого це Баштанський та Миколаївський райони, адже вони знаходяться найближче до бойових дій.
- 11 вересня, російська армія завдала ракетного удару по Миколаївській області, пошкоджено понад 40 будинків, газопровід, адмінбудівлю та магазини. Поранено п'ятьох людей, серед них дитина.
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