Про це під час брифінгу в Медіацентрі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"За пів року російської повномасштабної агресії, на Миколаївщині постраждало 1613 осіб постраждало, з них 436 загинуло, в тому числі – 11 дітей", - сказав Кім.

Повідомляється, що пошкоджені майже 11 тисяч об’єктів інфраструктури, з них понад 7 тисяч – житловий фонд, це багатоповерхівки та приватні домівки.

"Дуже пошкоджено було Миколаїв, лише позавчора було близько 10 ракет С-300 і вони майже всі влучили у якісь будівлі", - додав очільник області.

Наразі проблеми з електропостачанням в 95 населених пунктах регіону. Здебільшого це Баштанський та Миколаївський райони, адже вони знаходяться найближче до бойових дій.

11 вересня, російська армія завдала ракетного удару по Миколаївській області, пошкоджено понад 40 будинків, газопровід, адмінбудівлю та магазини. Поранено п'ятьох людей, серед них дитина.

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