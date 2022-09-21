На мобілізацію в РФ НАТО має відреагувати підтримкою України, - прем’єр Польщі

Про це повідомляє RMF24.

"Попередня інформація про часткову мобілізацію в Росії підтвердилася. Росія продовжуватиме роботу зі знищення, вона намагатиметься знищити Україну, захопити частину територій", - заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, який спостерігав за навчаннями "Ведмідь-22" у Новій Дембі (Підкарпатське воєводство).

За його словами, останнім часом Росія зазнала кількох серйозних поразок, "тому вони дістали інший план, вони хочуть змінити кордони і карти на очах у світу, вони хочуть захопити і анексувати частину територій".

"Ми не можемо з цим погодитися. Ми хочемо жити з Росією в мирі, з мирною Росією, з миролюбно налаштованою до світу Росією. Але коли Росія демонструє свою жорстоку силу, ми повинні демонструвати свою оборонну силу", - наголосив Моравецький.

"У відповідь на цю мобілізацію вся спільнота вільних держав, і зокрема спільнота НАТО, яка є найсильнішим альянсом в історії світу, має відповісти підтримкою України. Росія не може перемогти в Україні", - сказав він.

Він зазначив, що членство в НАТО "є для нас потужною гарантією безпеки, але крім цього союзу, де ми разом воюємо, підтримуємо Україну в її боротьбі за свободу, важливі також польська оборона і польське військо". "Сьогодні ми маємо дуже хорошу співпрацю з нашими союзниками, але також маємо чудову програму модернізації польської армії", - наголосив він.

Він нагадав про збільшення видатків на оборону за останні роки з понад 30 млрд злотих до майже 100 млрд злотих, що заплановано в бюджеті на наступний рік, а також про план виділення позабюджетних коштів на закупівлю озброєнь.

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації у країні.

Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков завив, що у засекреченому пункті указу російського диктатора йдеться про кількість мобілізованих.

Посол США в Україні Бріджит Брінк назвала рішення РФ про мобілізацію ознакою слабкості та провалу.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що указ про часткову мобілізацію свідчить про поразку РФ у війні з Україною.

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