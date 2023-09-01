На модернізацію залізниці спрямували €100 млн. На що підуть кошти
Уряд у п'ятницю, 1 вересня, спрямував на модернізацію залізниці сто мільйонів євро: це залишки коштів спецфонду держбюджету, які минулого року надійшли від Європейського інвестиційного банку
Про це повідомив постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Зазначається, що на нову бюджетну програму з проєктування, відновлення, будівництва, модернізації, облаштування, ремонту обʼєктів будівництва, інженерно-транспортної залізничної інфраструктури, а також придбання основних засобів для розвитку залізничних вантажних перевезень спрямують 100 тисяч євро залишків спеціального фонду державного бюджету. Вони надійшли від Європейського інвестиційного банку в рамках інвестиційного проєкту "Проєкт модернізації української залізниці (модернізація інфраструктури ПАТ "Укрзалізниці")" у 2022 році.
Кошти надійдуть на рахунок Укрзалізниці на поворотній основі за офіційним курсом гривні до євро, що діє на день зарахування.
"Затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проєктування, відновлення, будівництва, модернізації, облаштування, ремонту обʼєктів будівництва інженерно-транспортної залізничної інфраструктури, а також придбання основних засобів для розвитку залізничних вантажних перевезень", - йдеться у повідомленні.
- 24 серпня Верховна Рада ратифікувала зміни до угоди про діяльність залізничного транспорту між урядами України та Молдови. Вантажні поїзди перетинатимуть кордон між країнами за спрощеною процедурою.
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