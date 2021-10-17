На недіючому Одеському нафтопереробному заводу невідомі підпалили сірку
Ранком неділі, 17 жовтня 2021 року, Головне управління ДСНС України в Одеській області оприлюднило повідомлення про "їдкий запах диму" з території Одеського нафтопереробного заводу, який наразі не працює
По прибуттю пожежно-рятувальних підрозділів до місця виклику було виявлено осередок загоряння сірки в складському приміщенні підприємства, передає Еспресо.TV.
"Рятувальники оперативно ліквідували пожежу на початковій стадії розвитку і не допустили розповсюдження вогню на всю площу хімічної речовини, що становить 400 кв. м", - розповідають у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
Як наголошується в офіційному повідомленні, "ймовірною причиною загоряння вважається необережне поводження з вогнем не встановленими особами".
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