На недіючому Одеському нафтопереробному заводу невідомі підпалили сірку

По прибуттю пожежно-рятувальних підрозділів до місця виклику було виявлено осередок загоряння сірки в складському приміщенні підприємства, передає Еспресо.TV.



"Рятувальники оперативно ліквідували пожежу на початковій стадії розвитку і не допустили розповсюдження вогню на всю площу хімічної речовини, що становить 400 кв. м", - розповідають у Державній службі з надзвичайних ситуацій.







Як наголошується в офіційному повідомленні, "ймовірною причиною загоряння вважається необережне поводження з вогнем не встановленими особами".





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