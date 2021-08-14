На нові школи у багатодітних селах рівненського Полісся потрібен 1 млрд грн

На будівництво школи у селі Вири Сарненського району потрібно понад 137 млн грн. Тут у школі на 220 учнів у 2,5 зміни навчається 614 дітей. При цьому в селі щороку зростає кількість дітей, розповідає Еспресо.TV із посиланням на рівненське Радіо Трек.



У Рокитнівському НВК в селі Рокитне в одному приміщенні у дві зміни навчається 807 учнів. Під класи пристосували навіть гардероб і медпункт. Вартість проєкту добудови школи на сьогодні становить 150, 2 млн грн.



2,8 млн грн просить у влади області громада села Дібрівськ, що на Зарічненщині. В колективному зверненні вчителі та батьки звертають увагу влади на відсутність приміщень для навчання майбутніх першокласників. Під два класи тут планують реконструювати актову залу.



У школі у Старому Селі навчається 1100 учнів. А в селі Дроздинь - понад 700 школярів. Навчаються вони у дві зміни у приміщенні клубу, в якому покрівля потребує капітального ремонту.



Усього на 11 навчальних закладів переважно у північних районах Рівненщини потрібно 1 млрд грн.



"Рівненська обласна рада у березні 2021 року звернулася до керівництва держави з проханням про збільшення фінансування на будівництво та реконструкцію закладів освіти. Адже побудувати їх лише коштом обласного бюджету та бюджетів громад неможливо", - зазначається у матеріалі.





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