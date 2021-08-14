Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство На нові школи у багатодітних селах рівненського Полісся потрібен 1 млрд грн

На нові школи у багатодітних селах рівненського Полісся потрібен 1 млрд грн

14 серпня, 2021 субота
13:58
Суспільство

У північних районах Рівненщини, де висока народжуваність, упродовж років відчувається гостра нестача шкіл. Це питання в обласній раді обговорювали багато разів, оскільки регулярно надходять звернення з проханням виділити кошти

На будівництво школи у селі Вири Сарненського району потрібно понад 137 млн грн. Тут у школі на 220 учнів у 2,5 зміни навчається 614 дітей. При цьому в селі щороку зростає кількість дітей, розповідає Еспресо.TV із посиланням на рівненське Радіо Трек.

У Рокитнівському НВК в селі Рокитне в одному приміщенні у дві зміни навчається 807 учнів. Під класи пристосували навіть гардероб і медпункт. Вартість проєкту добудови школи на сьогодні становить 150, 2 млн грн.

2,8 млн грн просить у влади області громада села Дібрівськ, що на Зарічненщині. В колективному зверненні вчителі та батьки звертають увагу влади на відсутність приміщень для навчання майбутніх першокласників. Під два класи тут планують реконструювати актову залу. 

У школі у Старому Селі навчається 1100 учнів. А в селі Дроздинь - понад 700 школярів. Навчаються вони у дві зміни у приміщенні клубу, в якому покрівля потребує капітального ремонту.

Усього на 11 навчальних закладів переважно у північних районах Рівненщини потрібно 1 млрд грн.

"Рівненська обласна рада у березні 2021 року звернулася до керівництва держави з проханням про збільшення фінансування на будівництво та реконструкцію закладів освіти. Адже побудувати їх лише коштом обласного бюджету та бюджетів громад неможливо", - зазначається у матеріалі.


Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

освіта
діти
Рівненська область
школярі
школи
Рівненщина
Полісся
новини Рівненщини
Читайте також:
Министерство иностранных дел Украины
12 серпня, 2021 четвер
"РФ намагається перекласти відповідальність": МЗС про заклик Кремля до світу змусити Україну завершити війну на Донбасі
14 серпня, 2021 субота
Республіканці просять Байдена "відбити наступ талібів авіаударами"
жара
12 серпня, 2021 четвер
Україну накриє спека африканського походження, - прогноз від синоптика Наталки Діденко
Київ
+28
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.61
    Купівля 26.61
    Продаж 26.85
  • EUR
    Купівля 31.2
    Продаж 31.61
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, субота
14 серпня
15:58
електроенергія
Ціна електроенергії на оптовому ринку зросла на 80% за місяць
15:43
Керівника водоканалу Житомира покарали за забруднення ріки Тетерів
15:19
Скабєєва виставила фото, де вона обіймає Беленюка. Спортсмен каже, що не знає хто це така
15:00
Від COVID-19 в Чехії щеплено 20% підлітків
14:42
Головний політтехнолог Лукашенка звинуватив Литву в підготовці ядерної війни
14:17
На Банковій поліція застосувала сльозогінний газ. Відео
13:38
"Сьогодні - нас, завтра - всю країну!" Колона "азовців" йде з Майдану на Банкову. Наживо
13:14
У вбивстві безхатька на березі столичної Либеді підозрюють молодиків з Донеччини
12:55
Президент Афганістану виступив з телевізійним зверненням
12:26
США направили до Кабулу три батальйони
12:00
Ексдепутат з Черкащини попався на пропаганді комунізму
11:43
О 13:00 "азовці" вийдуть з протестом на Банкову
11:28
Інфографіка
Руслан Степанюк
УПЛ: розклад матчів і трансляцій 4-го туру чемпіонату України з футболу
11:22
Кадиров виділив $40 тис. на квіти для себе та уряду Чечні
11:21
Порошенко
Порошенко: нова хвиля коронавірусу невідворотна, треба суттєво наростити темпи вакцинації
11:00
"Подивіться, як живуть первісні люди!" Жителька села в окупованому Криму поскаржилася Аксьонову
10:47
В Україні повністю імунізовано від коронавірусу лише 2,7 млн людей
10:32
Християни візантійського обряду святкують Маковея
10:02
Лілія Цвіт
10 найсмачніших пирогів! Макова, фруктова, ягідна, кремова випічка до свят від Лілії Цвіт
09:54
Вояки Лукашенко женуть біженців у Латвію під дулами автоматів. Відеофакт
09:33
Названо розмір пенсії Меркель
09:11
"Я не хочу дурити людей". Мер сусіднього з Бахмутом міста вийшов з ОПЗЖ та подав у відставку
08:50
На Луганщині незаконно розорали 22 га заповідника
08:25
Зростання заражень COVID-19: 1 353 нових, першість тримає Київ
08:00
13 серпня на фронті: росіяни поранили 2 українців
07:18
Республіканці просять Байдена "відбити наступ талібів авіаударами"
2021, п'ятниця
13 серпня
23:00
Таліби
Афганістан: біженці заполонили Кабул, таліби продовжують наступ
22:19
спека
Липень став найспекотнішим місяцем у світі за весь час спостережень, - Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США
21:46
Інфографіка
Манор Соломон
"Шахтар" переміг "Металіст 1925" в УПЛ
21:40
Жан Беленюк
Расистський скандал з Беленюком: поліція почала перевірку
21:33
Конкурс на посаду голови Бюро економічної безпеки: до наступного етапу пройшли глава ДФС, прокурор та член Ради НБУ
21:10
Віктор Коваленко
Коваленко допоміг своїй новій команді вийти в наступний раунд Кубка Італії
21:02
Зеленський
"Поліція має жорстко реагувати на такі випадки": Зеленський про спробу нападу на олімпійського чемпіона Беленюка
20:46
Держагентство розвитку туризму звернулось до СБУ через фірму, яка організовувала тури в РФ та окуповану Абхазію
20:43
Михайло Федоров
В Україні створять нову систему сповіщення про надзвичайні ситуації, - Федоров
20:13
На Одещині поліцейський автомобіль з'їхав у кювет, є потерпілий та загиблі
На Одещині поліцейський автомобіль з'їхав у кювет, є потерпілий та загиблі
19:51
Зеленський
Зеленський доручив провести 20 серпня засідання РНБО
19:48
РФ та США
Розвідка США попередила Байдена про спроби РФ вплинути на майбутні вибори в Конгрес, - ЗМІ
19:34
Михайло Радуцький
Оновлення стандартів лікування, закупівля медикаментів та підготовка лікарень: як МОЗ готується до нового COVID-спалаху
19:12
Сейф Каддафі
Сина лівійського диктатора Каддафі підозрюють у зв'язках із "вагнерівцями": видано ордер на арешт
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV