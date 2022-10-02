Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук у телеграмі.

"Штормове попередження. Уночі 3 жовтня 2022 року по Одесі та області очікується вітер північно-західний, пориви 15-18 м/с", - наголосив він.

У зв'язку з негодою людей закликали бути пильними й обмежити пересування містом, особливо для літніх людей, дітей і вагітних.

Синоптик Наталка Діденко попередила українців про дощі та рвучкий вітер 3 жовтня.

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