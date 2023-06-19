Про це повідомила пресслужба поліції області.

Інцидент стався уранці 18 червня на місцевому ринку.

"Попередньо поліцейські встановили, що між двома представниками районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки й місцевим громадянином під час вручення йому повістки виник конфлікт. У ході словесної перепалки один із представників органу військового управління здійснив постріл у гору зі стартового пістолета", - йдеться у повідомленні.

Зброю вилучили, а представникові військкомату загрожує до 7 років ув'язнення.