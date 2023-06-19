На Одещині представник військкомату здійснив постріл у повітря при спробі вручити чоловікові повістку. Відкрито провадження
У Рені Одеської області представник військкомату здійснив постріл у повітря при спробі вручити чоловікові повістку. Відкрито провадження за фактом хуліганства
Про це повідомила пресслужба поліції області.
Інцидент стався уранці 18 червня на місцевому ринку.
"Попередньо поліцейські встановили, що між двома представниками районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки й місцевим громадянином під час вручення йому повістки виник конфлікт. У ході словесної перепалки один із представників органу військового управління здійснив постріл у гору зі стартового пістолета", - йдеться у повідомленні.
Зброю вилучили, а представникові військкомату загрожує до 7 років ув'язнення.
- У лютому в соцмережах завірусилося відео, на якому люди у військовій формі біля ринку "Привоз" в Одесі тягнуть чоловіка за руки й за ноги, а той просить дати йому спокій. В ОК "Південь" розпочали перевірку за фактом перевищення повноважень представниками військкомату.
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