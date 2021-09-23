На Одещині пробурили нафтову свердловину глибиною майже 3 км, розпочато випробування

Про це на конференції Odesa Offshore Conference 2021 повідомив головний геолог концерну "Укрнафтоінвест" Мирон Фірман, повідомляє Радіо Свобода.

"Зараз ми в процесі. Свердловина успішно завершена, розпочаті її випробування. Потрібно ще кілька місяців, щоб отримати результати і зрозуміти запаси нафти. За результатами цієї вже буде зрозуміло, скільки буде потрібно свердловин", – заявив Фірман, відповідаючи на запитання Радіо Свобода.



Він додав, що аналізи покажуть не тільки запаси, але також те, наскільки «важка» нафта на різних горизонтах буріння.

"У випадку, якщо буде вирішено видобувати нафту, проблем із інфраструктурою по доставці нафти не буде", - сказав Фріман.



Він додав, що видобуток нафти буде важкий – і через складний геологічний розріз, і через складне формування колекторів нафти.