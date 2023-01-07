На Одещині в пожежі загинула жінка і троє її синів

Про це повідомили в ДСНС України.

За інформацією рятувальників, повідомлення про пожежу вони отримали 6 січня о 20:00. Займання сталося в житловому будинку в селі Білине на Одещині.

О 20:19 пожежу локалізували, а о 20:50 – ліквідували.

Унаслідок пожежі постраждав чоловік 1991 року народження, якого у тяжкому стані з отруєнням продуктами горіння госпіталізовано до медичного закладу.

У вогні загинула жінка 1991 року народження та троє її дітей - хлопчики 2018-го, 2019-го та 2020 років народження.

Причину пожежі та обставини встановлюють.

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