На Одещині внаслідок зсуву ґрунту загинула дитина
У селі Фонтанка-2 Одеського району Одеської області внаслідок зсуву ґрунту на узбережжі моря загинув 10-річний хлопчик
Про це інформує ДСНС.
Дитину без ознак життя з-під завалів дістали рідні, які почули гуркіт.
До місця проведення залучили 16 рятувальників, зокрема кінологічний розрахунок аварійно-рятувального загону спецпризначення Головне управління ДСНС України в Одеській області.
У ДСНС наголосили батькам на необхідності дбати про безпеку дітей під час відпочинку. Також вони додали, що для цього необхідно обирати безпечні та перевірені місця, оскільки неуважність до цього питання може призвести до трагедії.
- Увечері 4 серпня у межах села Барабой на автодорозі Одеса - Білгород-Дністровський зіштовхнулися дві автівки. Унаслідок ДТП водій одного з авто загинув на місці, його пасажирку доставили у лікарню.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.91
Купівля 36.91Продаж 37.62
-
EUR
Купівля 40.68Продаж 41.66
- Актуальне
- Важливе