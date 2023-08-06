Про це інформує ДСНС.

Дитину без ознак життя з-під завалів дістали рідні, які почули гуркіт.

До місця проведення залучили 16 рятувальників, зокрема кінологічний розрахунок аварійно-рятувального загону спецпризначення Головне управління ДСНС України в Одеській області.

У ДСНС наголосили батькам на необхідності дбати про безпеку дітей під час відпочинку. Також вони додали, що для цього необхідно обирати безпечні та перевірені місця, оскільки неуважність до цього питання може призвести до трагедії.