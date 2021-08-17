На Одеській митниці викрили контрабанду китайських товарів на понад 2 млн грн

Про це повідомила пресслужба ДБР.



Згідно з повідомленням, правоохоронці під час огляду контейнерів на одному з постів Одеської митниці виявили контрабанду товарів з Китаю на суму понад 2 млн грн.



За інформацією відомства, підприємство з надання брокерських послуг намагалося провезти в Україну текстиль. При цьому в митній декларації було вказано зовсім інший товар, а дані про вартість, кількість та вагу були заниженими.



У пресслужбі зазначили, що правоохоронці конфіскували контрабанду на користь держави. Компанії загрожує штраф у вигляді 100% вартості товару - 2 млн грн. Крім того, ДБР вивчає можливу причетність до цієї схеми представників Митної служби та інших правоохоронних органів.

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