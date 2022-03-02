На одного зрадника України менше: проросійського голову Кременецької ОТГ на Луганщині знайшли мертвим

Про це повідомив радник глави МВС Антон Геращенко.



Відомо, що Володимир Струк у 2014 році був активним прибічником "ЛНР". Пізніше чоловік виїхав на вільну від тимчасової окупації частину Луганської області, де двічі обирався головою Кременецької ОТГ. В останній тиждень він активно вів проросійську позицію, агітуючи депутатів ОТГ до комунікації з РФ та "ЛНР", збирав депутатів з цього приводу.



1 березня його дружина повідомила правоохоронцям, що його викрали невідомі в камуфляжній формі. Попередньо встановили, що Струк помер він вогнепального поранення в область серця.



"Весь державний апарат України - СБУ, МВС, Прокуратура, Суди, 8 років нічого не могли зробити з відвертим сепаратистом Струком. Бо в нього було багато грошей. Скоріш за все за підтримки з РФ. Але коли Російські війська підійшли за 15 км до Кремінний Володимира Струку судили судом народного трибуналу. Судячи з усього, розстріляний невідомими патріотами як зрадник за законами військового часу", – пише Геращенко.

Нагадаємо, на Миколаївщині затримали 28 військових РФ, їм загрожує довічне ув'язнення.