На одного зрадника України менше: проросійського голову Кременецької ОТГ на Луганщині знайшли мертвим
Знайдено вибитим голову Кременецької ОТГ Луганської області Володимира Струка, колишнього депутата Луганської облради. Чоловік був активним прибічником "ЛНР"
Про це повідомив радник глави МВС Антон Геращенко.
Відомо, що Володимир Струк у 2014 році був активним прибічником "ЛНР". Пізніше чоловік виїхав на вільну від тимчасової окупації частину Луганської області, де двічі обирався головою Кременецької ОТГ. В останній тиждень він активно вів проросійську позицію, агітуючи депутатів ОТГ до комунікації з РФ та "ЛНР", збирав депутатів з цього приводу.
1 березня його дружина повідомила правоохоронцям, що його викрали невідомі в камуфляжній формі. Попередньо встановили, що Струк помер він вогнепального поранення в область серця.
"Весь державний апарат України - СБУ, МВС, Прокуратура, Суди, 8 років нічого не могли зробити з відвертим сепаратистом Струком. Бо в нього було багато грошей. Скоріш за все за підтримки з РФ. Але коли Російські війська підійшли за 15 км до Кремінний Володимира Струку судили судом народного трибуналу. Судячи з усього, розстріляний невідомими патріотами як зрадник за законами військового часу", – пише Геращенко.
- Нагадаємо, на Миколаївщині затримали 28 військових РФ, їм загрожує довічне ув'язнення.
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