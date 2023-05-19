На одному з виїздів нас зустрічали винищувачі: про поїздки на Схід та гуманітарна допомога цивільним
19 травня о 17:00 в ефірі You Tube телеканалу Еспресо у програмі "Війна і волонтери" з ведучою Христиною Парубій говоритимемо з волонтеркою руху Veteranka Гандзею Морозовою
Жінка від початку повномасштабного вторгнення почала допомагати цивільному населенню, одна з перших поїхала у звільнені Ірпінь та Бучу з гуманітарною місією.
А згодом почала їздити на Схід допомагати військовим. Нині забезпечує військових машинами, старлінками, тактичною медициною, формою та іншими необхідними речами. А ще основна мета руху — допомагати жінкам на війні. Тому зараз у них триває ще збір на надлегкі плити для жінок-медиків.
Гандзя Морозова буде гостею програми "Війна і волонтери".
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