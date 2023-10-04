На офіційні ресурси МВС повернули функцію сплати штрафу

Про це інформує пресслужба МВС.

У Міністерстві зазначили, що на офіційних сервісах можна не лише сплатити штраф, який вже винесений, а й отримувати повідомлення про нові постанови або зміни їх статусу. Крім того, у застосунках можна побачити актуальну інформацію щодо розташування на карті комплексів автоматичної фіксації порушень ПДР.

Про фіксацію порушення можна дізнатися за допомогою:

офіційного сайту МВС України;

офіційного мобільного застосунку МВС України "Штрафи ПДР" для Android () та IOS;

телеграм-боту "Штрафи ПДР".

У МВС нагадали, що якщо оплатити штраф протягом 10 банківських днів з моменту отримання постанови, можна отримати знижку 50%.