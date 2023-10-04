На офіційні ресурси МВС повернули функцію сплати штрафу
На офіційних ресурсах Міністерства внутрішніх справ поновили можливість сплати штрафу за адміністративні порушення правил дорожнього руху, які зафіксували комплекси автоматичної фіксації
Про це інформує пресслужба МВС.
У Міністерстві зазначили, що на офіційних сервісах можна не лише сплатити штраф, який вже винесений, а й отримувати повідомлення про нові постанови або зміни їх статусу. Крім того, у застосунках можна побачити актуальну інформацію щодо розташування на карті комплексів автоматичної фіксації порушень ПДР.
Про фіксацію порушення можна дізнатися за допомогою:
- офіційного сайту МВС України;
- офіційного мобільного застосунку МВС України "Штрафи ПДР" для Android () та IOS;
- телеграм-боту "Штрафи ПДР".
У МВС нагадали, що якщо оплатити штраф протягом 10 банківських днів з моменту отримання постанови, можна отримати знижку 50%.
- Раніше у поліції нагадали, що з 1 жовтня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу - ближнє світло фар. Які штрафи "світять" водіям-порушникам.
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