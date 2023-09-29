Які штрафи "світять" водіям з 1 жовтня: про що варто пам’ятати

Дане правило законодавчо закріплене і діє незалежно від часу доби. В осінньо-зимовий період вмикання ближнього світла фар на машині, навіть протягом світлового дня має кілька практичних обґрунтувань:

Покращення видимості. Ввімкнені фари поліпшують видимість автомобіля на дорозі, що особливо важливо в умовах зниженої освітленості, або у важких погодних умовах таких як: дощ, сніг чи туман.

Підвищення помітності. Ввімкнені фари зроблять ваш автомобіль більш помітним для інших учасників руху, що сприяє підвищенню безпеки на дорозі та зменшує ризик аварій.

За порушення цього пункту ПДР зазвичай водія можуть притягнути до відповідальності за ст. 125 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), відповідно до якого передбачена санкція у вигляді попередження.

Або, інколи поліцейські складають адміністративні протоколи за ч. 2 ст. 122 КУпАП, щодо водіїв, які їдуть за межами населених пунктів без увімкнених ходових вогнів/ближнього світла фар. За цією статтею передбачена відповідальність у вигляді штрафу на суму 425-510 гривень.

Тут йде мова про "Порушення правил користування зовнішніми освітлювальними приладами або попереджувальними сигналами при початку руху чи зміні його напрямку". Але якщо водій їде по трасі і не змінює напрямок руху? Зважаючи на це, він не порушує.

Деякі правоохоронці називають таку ситуацію колізією у законодавстві. А от правозахисники стверджують, що вказана стаття не відповідає описаному вище порушенню. Іншими словами, саме за цією статтею з водіїв не можна стягувати кошти через вимкнені денні ходові вогні чи ближнє світло фар у період з 1 жовтня до початку травня. Тому, низку штрафів виписаних відповідно до цієї статті, суди скасовують.

Однак, не забувайте, дана вимога сприяє загальній безпеці на дорозі, додатковому виділенню транспортного засобу в умовах обмеженої видимості під час осінньо-зимового періоду. Таким чином ви уникаєте ризику для себе та інших водіїв і пішоходів.