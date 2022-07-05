На окупованих територіях залишилися "почекуни", які брешуть про обстріли ЗСУ, - голова Сєверодонецької РВА Власенко
Голова військової адміністрації Сєвєродонецького району Роман Власенко повідомив, що на окупованих російськими військами територіях Луганщини залишилися тільки "почекуни", які брешуть про обстріли з боку Збройних сил України
Посадовець поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".
"Найбільш дратує та брехня, яку "почекуни" розповідають. Я розумію, коли людина проросійська й має певні погляди. А коли вони просто брешуть в Інтернеті, що Збройні сили України обстрілюють Лисичанськ і Сєверодонецьк, - це викликає подив. Ми бачимо, що наша високоточна зброя працює в тилу ворога саме по військових обʼєктах", - зазначив Власенко.
Голова Сєверодонецької РВА додав, що Луганщину покинули майже всі українці.
"Найбільш адекватні й проукраїнські люди покинули Луганщину. Близько 90% мешканців Луганської області, де були активні бойові дії, виїхали. На окупованих територіях залишилося мало людей. Але вони є інструментом тиску на наші Збройні сили та українську владу", - зауважив Роман Власенко.
- Генштаб ЗСУ повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення і до 5 липня Росія втратила близько 36 350 військових, 3 772 бронемашини, 1 594 танків і 806 артилерійських систем.
- 5 липня міноборони Великої Британії повідомило, що після захоплення Лисичанська на Луганщині Росія продовжить застосовувати аналогічну тактику на Донеччині та просуватися вперед, знищуючи міста за допомогою артилерії.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.22
Купівля 34.22Продаж 35.07
-
EUR
Купівля 35.29Продаж 36.5
- Актуальне
- Важливе