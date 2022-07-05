Посадовець поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Найбільш дратує та брехня, яку "почекуни" розповідають. Я розумію, коли людина проросійська й має певні погляди. А коли вони просто брешуть в Інтернеті, що Збройні сили України обстрілюють Лисичанськ і Сєверодонецьк, - це викликає подив. Ми бачимо, що наша високоточна зброя працює в тилу ворога саме по військових обʼєктах", - зазначив Власенко.

Голова Сєверодонецької РВА додав, що Луганщину покинули майже всі українці.

"Найбільш адекватні й проукраїнські люди покинули Луганщину. Близько 90% мешканців Луганської області, де були активні бойові дії, виїхали. На окупованих територіях залишилося мало людей. Але вони є інструментом тиску на наші Збройні сили та українську владу", - зауважив Роман Власенко.

Генштаб ЗСУ повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення і до 5 липня Росія втратила близько 36 350 військових, 3 772 бронемашини, 1 594 танків і 806 артилерійських систем.

5 липня міноборони Великої Британії повідомило, що після захоплення Лисичанська на Луганщині Росія продовжить застосовувати аналогічну тактику на Донеччині та просуватися вперед, знищуючи міста за допомогою артилерії.

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