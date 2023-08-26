На окупованій Донеччині посилюється соціально-економічна криза: ЦНС назвав причини
На тимчасово окупованих територіях Донецької області все більше загострюється соціально-економічна ситуація внаслідок низки факторів
Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС).
Зазначається, що більшість промислових об’єктів у тимчасово окупованих населених пунктах Донеччини або не працює, або переведено на 4-денні робочі тижні. При цьому, збільшується заборгованість з виплати заробітної плати.
За словами ЦНС, причиною цьому є:
- мобілізація більшості працівників;
- перевага, яку надають окупанти конкурентам з РФ;
- відсутність ринків збуту.
Як додають у Центрі нацспротиву, у результаті падіння рівня життя росіяни роблять мешканців регіону ще більш залежними від окупантів, які видають 10 тисяч рублів виплат в обмін на паспорт.
- Крім того, на тимчасово окупованих територіях Донецької області спостерігається ускладнена ситуація стосовно забезпечення регіону прісною водою.
- Також, як зазначав ЦНС 23 серпня, рашисти там будують полігони для сміття з Ростовської області, яка страждає від екологічної кризи.
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