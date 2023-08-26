На окупованій Донеччині посилюється соціально-економічна криза: ЦНС назвав причини

Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що більшість промислових об’єктів у тимчасово окупованих населених пунктах Донеччини або не працює, або переведено на 4-денні робочі тижні. При цьому, збільшується заборгованість з виплати заробітної плати.

За словами ЦНС, причиною цьому є:

мобілізація більшості працівників;

перевага, яку надають окупанти конкурентам з РФ;

відсутність ринків збуту.

Як додають у Центрі нацспротиву, у результаті падіння рівня життя росіяни роблять мешканців регіону ще більш залежними від окупантів, які видають 10 тисяч рублів виплат в обмін на паспорт.