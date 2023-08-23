Росія вивозить сміття з Ростова на тимчасово окуповану Донеччину

Про це інформує Центр національного спротиву.

На Донеччині російські окупанти планують побудувати ще два полігони для сміття, яке прибуває з Ростовської області РФ.

"Ворог таким чином розв'язує проблему перевантаженості сміттєзвалищ в самій Росії", - йдеться в заяві.

За даними підпілля, в Ростовській області від ідеї побудувати нові полігони відмовились через екологічну кризу в регіоні.

Щодо мирних жителів Донецької області, то росіяни не дають можливості висловити свою думку про цей "проєкт", який може мати негативні наслідки для навколишнього середовища та здоров’я людей.