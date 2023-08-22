Росіяни розміщують військових у приміщеннях чинних шкіл на ТОТ
На тимчасово окупованих територіях російські військові розміщуються у школах та дитячих садках, ставлячи під загрозу життя дітей
Про це інформує Центр національного спротиву.
"Окупанти ховають військових у приміщеннях чинних шкіл на тимчасово окупованих територіях, аби прикриватись дітьми", - йдеться в заяві.
Ворог пояснює розміщення на територіях шкіл військових, як "воєнізована охорона" задля безпеки дітей. Як наслідок, на вільних поверхах розміщують бойові підрозділи збройних сил РФ.
Також у тимчасово окупованому місті Токмак Запорізької області на території дитячого садка, рашисти облаштували військовий шпиталь.
"Таким чином ворог прикривається цивільним населенням порушуючи правила ведення війни та Міжнародне гуманітарне право", - наголошують у Спротиві.
- У Генштабі розповіли, що до Токмака на Запоріжжі на 20-денний термін прибули студенти-медики для проходження стажування у бойових підрозділах через нестачу лікарів в армії РФ.
- У Токмаку, що на тимчасово окупованому Запоріжжі, бурятський підрозділ РФ конфіскує житло у місцевих та фізично знущається з незгодних, йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 21 серпня.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.54 Купівля 37.54Продаж 38.37
- EUR Купівля 41.08Продаж 42.12
- Актуальне
- Важливе