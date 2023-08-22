Росіяни розміщують військових у приміщеннях чинних шкіл на ТОТ

Про це інформує Центр національного спротиву.

"Окупанти ховають військових у приміщеннях чинних шкіл на тимчасово окупованих територіях, аби прикриватись дітьми", - йдеться в заяві.

Ворог пояснює розміщення на територіях шкіл військових, як "воєнізована охорона" задля безпеки дітей. Як наслідок, на вільних поверхах розміщують бойові підрозділи збройних сил РФ.

Також у тимчасово окупованому місті Токмак Запорізької області на території дитячого садка, рашисти облаштували військовий шпиталь.

"Таким чином ворог прикривається цивільним населенням порушуючи правила ведення війни та Міжнародне гуманітарне право", - наголошують у Спротиві.