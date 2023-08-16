На тимчасово окупованій Донеччині ускладнена ситуація з прісною водою, - ЦНС
На тимчасово окупованій частині Донецької області спостерігаються ускладнена ситуація стосовно забезпечення регіону прісною водою
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
У ЦНС вважають, що росіяни спричинили гуманітарну кризу на тимчасово окупованих територіях, аби зробити населення залежним від фейкових адміністрацій.
"Зростання цін на товари, особливо продовольчі. Також фіксується зниження обертів виробництва та продажу продукції виробленої на підприємствах, які контролює противник. При цьому, на Донеччині спостерігаються ускладнена ситуація стосовно забезпечення регіону прісною водою, а внаслідок так званого "мобілізаційних" заходів, ворог отримав неминучий дефіцит робочої сили", - пише ЦНС.
На окупованих територіях також складна безпекова ситуація, а знищена інфраструктура є додатковим фактором, який спонукає населення "евакуюватись" на територію РФ. Чи отримувати російський паспорт задля права на "соціальну допомогу".
- 15 серпня мер окупованих Олешків Євген Рищук заявив, що жителі потерпають від бойових дій, кожен день є загиблі й поранені.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37
Купівля 37Продаж 37.75
-
EUR
Купівля 40.64Продаж 41.67
- Актуальне
- Важливе