На тимчасово окупованій Донеччині ускладнена ситуація з прісною водою, - ЦНС

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

У ЦНС вважають, що росіяни спричинили гуманітарну кризу на тимчасово окупованих територіях, аби зробити населення залежним від фейкових адміністрацій.

"Зростання цін на товари, особливо продовольчі. Також фіксується зниження обертів виробництва та продажу продукції виробленої на підприємствах, які контролює противник. При цьому, на Донеччині спостерігаються ускладнена ситуація стосовно забезпечення регіону прісною водою, а внаслідок так званого "мобілізаційних" заходів, ворог отримав неминучий дефіцит робочої сили", - пише ЦНС.

На окупованих територіях також складна безпекова ситуація, а знищена інфраструктура є додатковим фактором, який спонукає населення "евакуюватись" на територію РФ. Чи отримувати російський паспорт задля права на "соціальну допомогу".