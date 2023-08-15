Про це "Радіо Свобода" розповів легітимний мер міста Євген Рищук.

"Частина міста, яка розташована ближче до річки, вона ще затоплена. Рівень води не дуже високий, але затоплення є. Але на сьогодні вже люди потерпають не від затоплення, а від того, що йдуть активні бойові дії. Місто, село, яке розташоване біля річки, на лінії розмежування, вони кожного дня обстрілюються, кожного дня є руйнування, кожного дня є загиблі, поранені. Дуже гаряче зараз в Олешківській громаді", - сказав він.

За словами міського голови, більшість населення виїхала, залишилися в основному літні люди. Багато будинків у приватному секторі після затоплення непридатні для життя.

"Приватний сектор – дуже багато будинків просто впали, вони були з глини, глина розмокла, вода відійшла, будинки попадали. Ті будинки, що не попадали, в них жити неможливо, тому що якщо вода стояла до самої стелі, то коли вода відійшла, разом з нею відійшло все. Все, що було в будинку, – непридатне для застосування. Люди залишилися голі-босі. Це люди більш похилого віку, які не хотіли виїжджати, і то я бачу, що немало людей таких теж виїхало", - розповів Рищук.

Що відомо про затоплення Олешків

6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, її повністю зруйновано. Внаслідок трагедії підтопило населені пункти Херсонської області та сам обласний центр, також села та міста Миколаївської області. Детальний перебіг подій - тут.

Як повідомляв Центр нацспротиву, в окупованих Олешках загинуло близько 500 людей, адже росіяни відмовлялися евакуювати мешканців і не дозволяли це робити волонтерам.

Водночас мер Рищук цю цифру підтвердити не зміг, заявивши, що точну кількість загиблих визначити неможливо.

Місто було затоплене на 80%.