Про це Укрінформу сказав мер Олешок Євген Рищук.

"В Олешківській громаді вода відходить. На жаль, дуже багато будинків попадало, наразі не можна сказати про точну кількість, люди залишилися без домівок… На тій території хаос і сказати, скільки людей загинули, неможливо", - зазначив він.

За його словами, передчасно казати про сотні загиблих, як пишуть про це в соцмережах. Свідоцтва про смерть потопельників окупаційна адміністрація видає лише тоді, коли людину вдалося ідентифікувати.

"У морзі, де немає світла, лежать два неідентифіковані тіла – ніхто не знає, хто ці люди. Також є інформація, що росіяни начебто вивозять якісь трупи – чиї це тіла і куди їх везуть, невідомо", - сказав Рищук.

Та сама ситуація з інформацією про зниклих безвісти – люди повідомляють, що рідні зникли, але потім можуть не поінформувати, що ті знайшлися, зазначив мер.

Також деяких громадян окупанти евакуювали й ті наразі перебувають без зв’язку.