Про це речник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров написав у telegram.

"Зрадники і колаборанти на лівобережній частині Херсонщини готуються до участі у незаконних виборах, які Росія планує провести тут восени 2023 року", - зазначає він.

За словами Назарова, наразі три російські партії – "Єдина Росія", КПРФ та ЛДПР – зареєстрували регіональні відділення з юридичними адресами у Генічеську та Мелітополі.

"Однак і для них чи то не вистачило місцевих колаборантів, чи то їм не довіряють, бо в кількох регіоналках "очільників" десантували з Росії та окупованого Криму", - додає він.