На окупованій Херсонщині колаборанти готуються до "виборів", - ОК "Південь"
На тимчасово окупованій лівобережній частині Херсонської області місцеві зрадники й колаборанти готуються до участі у так званих виборах, які РФ планує провести восени
Про це речник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров написав у telegram.
"Зрадники і колаборанти на лівобережній частині Херсонщини готуються до участі у незаконних виборах, які Росія планує провести тут восени 2023 року", - зазначає він.
За словами Назарова, наразі три російські партії – "Єдина Росія", КПРФ та ЛДПР – зареєстрували регіональні відділення з юридичними адресами у Генічеську та Мелітополі.
"Однак і для них чи то не вистачило місцевих колаборантів, чи то їм не довіряють, бо в кількох регіоналках "очільників" десантували з Росії та окупованого Криму", - додає він.
- Раніше повідомлялось, що ставленики РФ планують провести "вибори" на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, зокрема в Мелітополі.
- Також російські загарбники готують маніпуляції під час так званих перших виборів на тимчасово окупованій території Луганської області, хочуть дозволить "голосувати" за кордоном.
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