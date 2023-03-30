Росія готує маніпуляції під час "перших виборів" на тимчасово окупованій Луганщині, дозволить "голосувати" за кордоном, - ОВА
Російські загарбники готують маніпуляції під час так званих перших виборів на тимчасово окупованій території Луганської області, хочуть дозволить "голосувати" за кордоном
Про це інформує Луганська обласна військова адміністрація.
"На розгляд держдуми РФ винесено законопроєкт, згідно з яким при проведенні "перших виборів" у так званій ЛНР за рішенням "виборчої комісії суб'єкта РФ" можуть утворюватися виборчі дільниці за межами території "суб'єкта РФ", де такі виборці мають активне виборче право, - пише пресслужба.
Повідомляється, що це дозволить жителям тимчасово окупованих територій Луганської області голосувати за кордоном, що "відкриває значні можливості для маніпуляцій результатами".
Крім того, рашисти налягають і на примусову паспортизацію мирних українців. Для цього відкривають мобільні пункти приймання документів на отримання російського документа на підприємствах та установах.
Також ставленики РФ планують провести "вибори" на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, зокрема в Мелітополі.
- Раніше повідомлялося, що російські загарбники на тимчасово окупованій території Херсонщини катують місцевих жителів, які відмовляються від отримання паспорта РФ.
- На тимчасово окупованих територіях півдня України росіяни звільнятимуть працівників, які не отримали російський паспорт, мотивуючи це новою "юрисдикцією".
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