На окупованій Луганщині жителі мітингують проти мобілізації, – голова ОВА

Про це інформує у телеграмі голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"На тимчасово захопленій території Луганської області 16-17 травня відбулись стихійні акції протесту членів родин осіб, що були примусово мобілізовані до лав російських окупаційних військ. Протести зафіксовані у Луганську та Ровеньках. Основна вимога – повернення мобілізованих додому", – пише очільник області.

Крім того, 18 травня, на Донбасі наші захисники відбили 16 атак російських окупантів, знищилли вісім танків, 17 одиниць бойової техніки, 4 броньованих авто та ще 6 звичайних машин

Найбільше обстрілювали Сєвєродонецьк, Лисичанськ та Попаснянську громаду. Четверо загинули, стільки ж отримали поранення.

"У Сєвєродонецьку пошкоджено вісім будинків, були численні пожежі, які не неможливо було гасити через постійні обстріли. Четверо загиблих, троє поранено. Двоє з загиблих перебували на вулиці.

Під щільним ворожим вогнем також села Попаснянської громади, там численні руйнації житлового масиву

Внаслідок обстрілів у Лисичанську рашисти зруйнували останню працюючу підстанцію, в області світла немає. В місті поранень дістала жінка", – додає Сергій Гайдай.

Очільник Луганщини нагадує про необхідність перебувати в укриттях під час обстрілів.

Нагадаємо, 18 травня двоє дітей загинуло від прямого влучення російського снаряда в житловий будинок у Лимані Донецької області.

За даними Донецької ОВА, Росія вбила 10 мирних людей на Донеччині за 18 травня.