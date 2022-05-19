На окупованій Луганщині жителі мітингують проти мобілізації, – голова ОВА
У Луганську та Ровеньках проходять акції протесту. Мітингувальники вимагають повернути додому примусово мобілізованих до армії Росії
Про це інформує у телеграмі голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
"На тимчасово захопленій території Луганської області 16-17 травня відбулись стихійні акції протесту членів родин осіб, що були примусово мобілізовані до лав російських окупаційних військ. Протести зафіксовані у Луганську та Ровеньках. Основна вимога – повернення мобілізованих додому", – пише очільник області.
Крім того, 18 травня, на Донбасі наші захисники відбили 16 атак російських окупантів, знищилли вісім танків, 17 одиниць бойової техніки, 4 броньованих авто та ще 6 звичайних машин
Найбільше обстрілювали Сєвєродонецьк, Лисичанськ та Попаснянську громаду. Четверо загинули, стільки ж отримали поранення.
"У Сєвєродонецьку пошкоджено вісім будинків, були численні пожежі, які не неможливо було гасити через постійні обстріли. Четверо загиблих, троє поранено. Двоє з загиблих перебували на вулиці.
Під щільним ворожим вогнем також села Попаснянської громади, там численні руйнації житлового масиву
Внаслідок обстрілів у Лисичанську рашисти зруйнували останню працюючу підстанцію, в області світла немає. В місті поранень дістала жінка", – додає Сергій Гайдай.
Очільник Луганщини нагадує про необхідність перебувати в укриттях під час обстрілів.
- Нагадаємо, 18 травня двоє дітей загинуло від прямого влучення російського снаряда в житловий будинок у Лимані Донецької області.
- За даними Донецької ОВА, Росія вбила 10 мирних людей на Донеччині за 18 травня.
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