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Ексклюзив

На окупованій території Запорізької області відбувається ротація військ РФ, - депутат облради Лишенко

21 листопада, 2022 понедiлок
08:49
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Депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко зазначив, що ворог посилив активність вздовж всієї лінії зіткнення на Запорізькому напрямку

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На окупованій території Запорізької області відбувається ротація військ РФ. Щодо військ, які були відведені з Херсону - чверть військ окупанти залишили на Херсонщині. Чверть залишають у Запорізькій області, посилюючи свій гарнізон. Десь половину переводять на Донеччину чи Луганщину", - пояснив Лишенко.

За його словами, російських військових перекидають до Генічеська.

"Війська РФ виводять не на лінію розмежування, а до стику Запорізької області, створюючи умовний резервний фонд. Зручний для перекидання на Запорізькій та Херсонський фронт", - зауважив Лишенко.

  • Українська авіація протягом 20 листопада завдала по ворогу 6 ударів. Серед ураженого - колона російських військ, кілька районів зосередження й позиції ЗРК ворога
  • За даними українського Генштабу, станом на 20 листопада Росія у війні проти України втратила 84 210 солдатів, 2886 танків, 5817 бойових броньованих машин, 393 РСЗВ і 1868 артилерійських систем.
  • Своєю чергою аналітики Oryx кажуть, що російська армія втратила щонайменше 8044 одиниці техніки з 24 лютого. Йдеться саме про ті втрати, які були підтверджені фото- і відеоматеріалами.

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