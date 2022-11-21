Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На окупованій території Запорізької області відбувається ротація військ РФ. Щодо військ, які були відведені з Херсону - чверть військ окупанти залишили на Херсонщині. Чверть залишають у Запорізькій області, посилюючи свій гарнізон. Десь половину переводять на Донеччину чи Луганщину", - пояснив Лишенко.

За його словами, російських військових перекидають до Генічеська.

"Війська РФ виводять не на лінію розмежування, а до стику Запорізької області, створюючи умовний резервний фонд. Зручний для перекидання на Запорізькій та Херсонський фронт", - зауважив Лишенко.

Українська авіація протягом 20 листопада завдала по ворогу 6 ударів. Серед ураженого - колона російських військ, кілька районів зосередження й позиції ЗРК ворога