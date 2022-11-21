На окупованій території Запорізької області відбувається ротація військ РФ, - депутат облради Лишенко
Депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко зазначив, що ворог посилив активність вздовж всієї лінії зіткнення на Запорізькому напрямку
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"На окупованій території Запорізької області відбувається ротація військ РФ. Щодо військ, які були відведені з Херсону - чверть військ окупанти залишили на Херсонщині. Чверть залишають у Запорізькій області, посилюючи свій гарнізон. Десь половину переводять на Донеччину чи Луганщину", - пояснив Лишенко.
За його словами, російських військових перекидають до Генічеська.
"Війська РФ виводять не на лінію розмежування, а до стику Запорізької області, створюючи умовний резервний фонд. Зручний для перекидання на Запорізькій та Херсонський фронт", - зауважив Лишенко.
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