Про це в ефірі Еспресо заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"У своїй пропаганді вони говорили про зайняття нових населених пунктів, але це вигадки. Ми бачимо, що кількість рашистів збільшується. Цього тижня наші мешканці казали, що бачили нових вагнерівців у Василівці, вони заїхали у Михайлівку, і у селищі Мирне (7 км до Мелітополя) чергова партія вагнерівців заїхала. Живуть вони як безхатьки - в морських контейнерах. Їх кількість дійсно збільшується на тимчасово окупованій частині Запорізької області", - зазначив він.