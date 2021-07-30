На Олімпіаді зафіксували антирекорд випадків COVID-19
У Токіо серед учасників Олімпійських ігор і персоналу зафіксували 27 випадків COVID-19
Про це повідомляє Kyodo News.
Серед нових випадків - три спортсмени. Один з інфікованих спортсменів входить до складу американської збірної з легкої атлетики.
На COVID-19 також захворіли: 15 підрядників, чотири спортивних чиновники , чотири волонтери та один представник ЗМІ.
Всього на Олімпіаді зафіксували 220 випадків коронавірусу.
У самому місті Токіо також виявляють рекорди захворюваності.
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