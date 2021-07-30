На Олімпіаді зафіксували антирекорд випадків COVID-19

Про це повідомляє Kyodo News.



Серед нових випадків - три спортсмени. Один з інфікованих спортсменів входить до складу американської збірної з легкої атлетики.



На COVID-19 також захворіли: 15 підрядників, чотири спортивних чиновники , чотири волонтери та один представник ЗМІ.



Всього на Олімпіаді зафіксували 220 випадків коронавірусу.



У самому місті Токіо також виявляють рекорди захворюваності.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb