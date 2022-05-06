На оновленому сайті кіберспортивної команди NaVi прибрали прапори російських гравців
Кіберспортивна організація Natus Vincere представила нову версію офіційного сайту, де немає місця для російських прапорів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
На оновленому сайті Natus Vincere немає російських прапорів у розділі, де описуються гравці організацїі.
У складі команди NAVI Counter-Strike виступають росіяни Кирило Boombl4 Михайлов, Денис Electronic Шаріпов та Ілля Perfecto Залуцький. У цих гравців поруч з громадянством зображений сірий прямокутник.
Така ж ситуація і в російських гравців, які представляють інші відеоігри - Dota 2, Apex Legends, PUBG: BATTLEGROUNDS, PUBG Mobile, Brawl Stars, VALORANT і Mobile Legends: Bang Bang.
У білоруських гравців замість червоно-зеленого прапора зображений біло-червоно-білий.
Новий командний сайт NAVI запустили спільно з компанією Abios. Веб-сайт доступний українською, англійською і російською мовами.
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