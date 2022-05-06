На оновленому сайті кіберспортивної команди NaVi прибрали прапори російських гравців

Про це повідомляє Еспресо.TV.



На оновленому сайті Natus Vincere немає російських прапорів у розділі, де описуються гравці організацїі.



У складі команди NAVI Counter-Strike виступають росіяни Кирило Boombl4 Михайлов, Денис Electronic Шаріпов та Ілля Perfecto Залуцький. У цих гравців поруч з громадянством зображений сірий прямокутник.







Така ж ситуація і в російських гравців, які представляють інші відеоігри - Dota 2, Apex Legends, PUBG: BATTLEGROUNDS, PUBG Mobile, Brawl Stars, VALORANT і Mobile Legends: Bang Bang.



У білоруських гравців замість червоно-зеленого прапора зображений біло-червоно-білий.



Новий командний сайт NAVI запустили спільно з компанією Abios. Веб-сайт доступний українською, англійською і російською мовами.

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