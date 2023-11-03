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Війна з Росією: хроніка
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На ОРЛО школярів навчають плести сітки та виготовляти окопні свічки для окупантів

3 листопада, 2023 п'ятниця
07:36
Війна з Росією окупанти Мелітополь

У Довжанську окупанти готують зі школярів трудові резерви, зокрема їх навчають та змушують плести маскувальні сітки та виготовляти окопні свічки для російських окупантів

Про це повідомляє голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

Він зазначає, що за добу понад 130 разів росіяни намагалися відкривати вогонь по звільнених населених пунктах та позиціях українських військових, переважно, з артилерійських установок і танків, а також збільшили кількість мінометних обстрілів. Окупанти поцілили по Невському та Білогорівці, з авіації вдарили по Серебрянському лісу та штурмували Куп'янський напрямок.

"Не тільки в Кадіївці, а й у Довжанську. Батьки поставили питання шкільному керівництву одного із закладів, чому абсолютно всі діти, починаючи з нового навчального року, повертаються після уроків брудними?", - зазначив Лисогор.

Він поінформував, що зі школярів у Довжанську окупанти готують трудові резерви, тобто замість нових знань вони здобувають навички плетіння сіток та виготовлення окопних свічок для росіян.

"Безоплатний примусовий труд. Пропустити такі заняття можна лише з поважних обставин", - написав голова ОВА.

Лисогор також розповів, що російські будівники, пропрацювавши в Рубіжному лише декілька тижнів за ці півтора року, покинули місто і поїхали в бік Сєвєродонецька.

"Протримались вони в період між так званими "першими виборами" та до переобрання голови місцевої окупаційної адміністрації. Далі показові виступи колаборантам з Рубіжного не потрібні. Гроші в них є, житло теж... Народ почекає й першого, й другого", - підкреслив Лисогор.

  • На тимчасово окупованій території Луганської області росіяни залучають до лав армії ув'язнених до окупації регіону, які ще перебувають за ґратами.
Україна
Росія
російська армія
Луганщина
окуповані території
окупанти
ОРДЛО
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