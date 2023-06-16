На острові Вайт в Англії виявили скам'янілі рештки нового виду динозаврів

Про це інформує BBC.

Зазначають, що це перший вид нових динозаврів, який було знайдено на острові Вайт з 1865 року. Його виявили в породах, вік яких становить від 66 до 145 млн років.

Новий вид назвали Vectipelta barretti означає кінчик капелюха для професора Пола Барретта, який впродовж 20 років працював у Музеї природної історії в Лондоні. Він зазначив, що "дуже радий, що його визнали таким чином", і наполягав на тому, що "будь-яка фізична схожість є випадковою".

Новий вид, хоч і був страшний на вигляд зі своєю схожою на клинок бронею, а втім, харчувався лише рослинами. Також він має певну схожість з видом анкілозаврів Polacanthus foxii, що виявили на острові Вайт, проте вчені не вважають, що ці два види були тісно пов'язані. На їхню думку, нещодавня знахідка мала іншу шию, спину, тазові кістки та більше шипуватих обладунків.

Зазначають, що Vectipelta barretti має більше спільного з анкілозаврами, яких раніше виявили в Китаї. Це свідчить про те, що ці динозаври вільно переміщалися з Азії до Європи в ранньому крейдяному періоді.

Науковий співробітник Музею природознавства Стюарт Понд сказав, що нова знахідка проливає світло на різноманітність видів динозаврів, присутніх на території Англії в ті часи. За його словами, це відкриття призведе до повторного аналізу подібних решток, які, як припускали вчені, належать Polacanthus foxii.

Команда, яка виявила рештки, додала, що місце, де їх виявили, є надзвичайно важливим ресурсом для розуміння того, як вимерли динозаври.